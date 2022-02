Sanremo 2022: il meglio e il peggio della finale (Di domenica 6 febbraio 2022) La vittoria più annunciata degli ultimi anni è arrivata nel Sanremo tra i meno scontati di sempre. È il trionfo di Mahmood e Blanco, che sbancano con Brividi e ora corrono veloci alla conquista di Eurovision 2022, ma anche il trionfo di Amadeus che sbaglia poco quanto a scelte musicali. E lo dimostrano i numeri di questi giorni con i vincitori e Elisa subito in cima alle classifiche degli streaming. Il Festival numero 72 si chiude dunque mettendo tutti (o quasi) d’accordo, con una finalissima che scivola veloce, punteggiata da una Sabrina Ferilli in grande forma e da un Marco Mengoni che torna all’Ariston da super ospite e si emoziona come un esordiente. Ecco il meglio e il peggio della finalissima. Sanremo 2022, IL TRIS DI AMADEUS È stata la mano di Amadeus. Chi ... Leggi su panorama (Di domenica 6 febbraio 2022) La vittoria più annunciata degli ultimi anni è arrivata neltra i meno scontati di sempre. È il trionfo di Mahmood e Blanco, che sbancano con Brividi e ora corrono veloci alla conquista di Eurovision, ma anche il trionfo di Amadeus che sbaglia poco quanto a scelte musicali. E lo dimostrano i numeri di questi giorni con i vincitori e Elisa subito in cima alle classifiche degli streaming. Il Festival numero 72 si chiude dunque mettendo tutti (o quasi) d’accordo, con una finalissima che scivola veloce, punteggiata da una Sabrina Ferilli in grande forma e da un Marco Mengoni che torna all’Ariston da super ospite e si emoziona come un esordiente. Ecco ile ilfinalissima., IL TRIS DI AMADEUS È stata la mano di Amadeus. Chi ...

