Sanremo 2022 | il fuorionda che ha scatenato il “Ferilli gate”

(Di domenica 6 febbraio 2022) Si spengono le luci del Festival, si accende una nuova polemica. Su Twitter si discute di un presunto #, legato aldella serata finale del Festival. Per molti, sui social, si sentirebbe l’attriche che dice – riferendosi a una persona imprecisata – “pezzo di m…”. L’audio – che abbiamo alzato rispetto al volume originale, ndr – non è così chiaro, il dubbio resta. Ma il ‘caso’ nella notte monta e Amadeus si trova costretto a fornire una spiegazione ufficiale nel corso della conferenza stampa conclusiva del Festival. Il giorno dopo la finale dei record, ascoppia il caso di un fuori onda di Sabrina. Nel breve frammento di video, condiviso sui social, si sente l’attrice e co- conduttrice della serata sussurrare “…pezzo di m…”. Nella clip l’audio sembra coincidere ...

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

In un post su Instagram pubblicato nel pomeriggio di oggi, accompagnato da varie foto della finale di ieri sera di, l'attrice romana ringrazia l'organizzazione, la Rai e il Festival, e ..."Grazie a tutti, a tutta l'organizzazione Rai e @sanremorai, a tutti gli autori e i tecnici, ma soprattutto grazie a te @giovanna_e_amadeus, ti voglio bene #Sanremo2022". Così Sabrina Ferilli , in un ...Mara Venier accoglie sul palco di Sanremo 2022, diventato oggi il palco di Domenica In, i vincitori del festival, i preferiti di suo nipote Giulio. Mahmood e Blanco sono stanchissimi, hanno dormito ...C'è un limite", continua il post. E la conclusione che chiama in causa Amadeus: "Mi dispiace Festival di Sanremo e Amadeus, ma stavolta avete pestato una cacca, che non ha deluso solo me e ...