Sanremo 2022, Gianni Morandi terzo: sala stampa applaude – Video (Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – Gianni Morandi terzo al Festival di Sanremo – alle spalle dei vincitori Mahmood e Blanco e di Elisa, seconda – e la sala stampa applaude. “Fantastico. Devo ringraziare tutti, a partire da te che hai scelto la mia canzone. Devo ringraziare Lorenzo Jovanotti che ha scritto un bellissimo brano. E’ un podio veramente fantastico. Io anziano, Elisa di mezzo e loro giovani. Sono felicissimo”, dice Morandi dopo l’annuncio di Amadeus. (di Silvia Mancinelli) L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) –al Festival di– alle spalle dei vincitori Mahmood e Blanco e di Elisa, seconda – e la. “Fantastico. Devo ringraziare tutti, a partire da te che hai scelto la mia canzone. Devo ringraziare Lorenzo Jovanotti che ha scritto un bellissimo brano. E’ un podio veramente fantastico. Io anziano, Elisa di mezzo e loro giovani. Sono felicissimo”, dicedopo l’annuncio di Amadeus. (di Silvia Mancinelli) L'articolo proviene da Italia Sera.

