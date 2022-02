Sanremo 2022, Gianni Morandi telefona a Jovanotti: "Potevi venire a ritirare il premio anche tu" (Di domenica 6 febbraio 2022) "Ieri sera ci siamo divertiti di più però anche stasera è stato bello". Appena ritirato il premio della sala stampa Lucio Dalla, Gianni Morandi ha sentito telefonicamente Lorenzo Jovanotti, che per lui ha scritto il brano "Apri tutte le porte" con il quale ha ottenuto il terzo posto al festival di Sanremo. "Potevi venire alla fine a prendere il premio", ha scherzato con l'amico al telefono.<br /> <br /> Leggi su lastampa (Di domenica 6 febbraio 2022) "Ieri sera ci siamo divertiti di più peròstasera è stato bello". Appena ritirato ildella sala stampa Lucio Dalla,ha sentito telefonicamente Lorenzo, che per lui ha scritto il brano "Apri tutte le porte" con il quale ha ottenuto il terzo posto al festival di. "alla fine a prendere il", ha scherzato con l'amico al telefono.





