Sanremo 2022 | Gianni Morandi e la telefonata con Jovanotti dopo il terzo posto al Festival

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

IncantaPechino: Lollobrigida argento per la pronipote di Gina. Short Track: Fontana, medaglia storica Wanda Nara, scollatura mozzafiato: selfie spettacolare della moglie di Icardi ...IncantaPechino: Lollobrigida argento per la pronipote di Gina. Short Track: Fontana, medaglia storica Wanda Nara, scollatura mozzafiato: selfie spettacolare della moglie di Icardi ...Ultima serata ieri per il Festival di Sanremo 2022, che ha chiuso un’edizione da ascolti record, la terza consecutiva condotta da Amadeus. Ma qual è la storia auditel del sabato sera della kermesse?Sui social, Morgan ha esaltato la performance messa in scena da Michele Bravi durante la quarta serata del Festival di Sanremo. Condividi l'articolo. Nella quarta serata del Festival di Sanremo i ...