Sanremo 2022 | conferenza stampa finale | Amadeus e “Il Festival della libertà”

(Di domenica 6 febbraio 2022) Laconclusiva72° edizione deldiarriva in diretta dalla salapresso il Casinò‘città dei fiori’. Presenti, ovviamente, il direttore artistico, l’Amministratore delegatoRai Carlo Fuortes e il DirettoreRai Stefano Coletta. Nelladei vincitori, svoltasi immediatamente dopo la chiusura dell’ultima serata, Mahmood & Blanco hanno confermato la propria presenza all’Eurovision Song Contesta maggio con Brividi; raccontando, a caldo, l’emozionevittoria. Un podio che ha toccato tre diverse generazioni, come ha sottolineato Gianni Morandi; e che, anche per questo, rappresenta ...

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

/ Amadeus l'uomo che ha raccontato la verità sulla società italiana Ci sono date che non riusciremo più a dimenticare, e non lo dico provocatoriamente, ma l'antico rituale collettivo ...'Il Festival disi è confermato il primo evento mediatico del Paese' ha detto l'Ad della Rai Carlo Fuortes in conferenza stampa. Ringraziando Amadeus ('Vorrei fargli un peana, il canto di ...Uno dei grandi ritorni di questa edizione di Sanremo 2022 è stato quello di Massimo Ranieri, tornato palco dell’Ariston 25 anni con la canzone “Lettera al di là del mare” (guarda il video qui sotto) ...Amadeus dopo aver consegnato i fiori agli artisti in gara a Sanremo 2022, ha scelto di omaggiare anche sua moglie, Giovanna Civitillo Tra il pubblico dell'Ariston non poteva mancare sua moglie, ...