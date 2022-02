Sanremo 2022, ascolti pazzeschi per la finale. Amadeus: “Un successo figlio del Festival difficile del ‘21”. Fuortes: “Continuare con questa conduzione” (Di domenica 6 febbraio 2022) 13,3 milioni di spettatori, 65% di share, mai così bene da 22 anni.L’ad Rai: «La qualità è stata la chiave». La presidente Soldi: «Ha unito le generazioni». Coletta: «Un successo più grande di noi». Il direttore artistico: «La mia più grande paura contagiarmi». Leggi su lastampa (Di domenica 6 febbraio 2022) 13,3 milioni di spettatori, 65% di share, mai così bene da 22 anni.L’ad Rai: «La qualità è stata la chiave». La presidente Soldi: «Ha unito le generazioni». Coletta: «Unpiù grande di noi». Il direttore artistico: «La mia più grande paura contagiarmi».

