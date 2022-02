Sanremo 2022 | Amadeus chiude con il botto | i clamorosi ascolti della finale

Leggi su isaechia

(Di domenica 6 febbraio 2022) Ieri sera è andato in onda in prima serata su Rai Uno l’ultimo appuntamento72esima edizione del Festival di. Alla conduzione, ancora una volta,che, affiancato da super ospiti speciali nelle serate dal 1 al 5 febbraio ha intrattenuto il pubblico affezionatokermesse. Il pezzo forte naturalmente, i 25 big in gara, scrupolosamente selezionati dal direttore artistico. Le scelte si sono rivelate azzeccatissime, viste le percentuali di ascolto del Festival diche, nemmeno lo scorso anno in pieno lockdown, erano state raggiunte. La serata cover infatti, quella di venerdì 4 febbraio, ha fatto il miglior risultato di sempre, in termini di share e telespettatori, dal 1995 toccando picchi di share del 60%. Naturalmente primafinalissima in cui abbiamo ...