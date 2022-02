Salvini torna all’attacco: «Quirinale? Qualcuno ha tradito, è mancato il gioco di squadra» (Di domenica 6 febbraio 2022) Matteo Salvini torna a discutere del centrodestra diviso dopo l’elezione del presidente della Repubblica. Un boccone amaro per il leader della Lega che ormai ne parla quotidianamente, complice anche la “reclusione” forzata nella sua casa romana dopo la positività al Covid (non ha potuto assistere nemmeno al giuramento di Mattarella). Salvini torna a lanciare frecciate agli alleati: «La battaglia del Quirinale è durata una settimana, Qualcuno è sparito e Qualcuno ha tradito. Sono mancati un sacco di voti», dice ospite di Radio 24. Il riferimento è alla mancata elezione al Colle della presidente del Senato Elisabetta Casellati per la quale sono mancati voti del centrodestra e della stessa Forza Italia (che l’aveva “sponsorizzata” con tanto di post di ... Leggi su open.online (Di domenica 6 febbraio 2022) Matteoa discutere del centrodestra diviso dopo l’elezione del presidente della Repubblica. Un boccone amaro per il leader della Lega che ormai ne parla quotidianamente, complice anche la “reclusione” forzata nella sua casa romana dopo la positività al Covid (non ha potuto assistere nemmeno al giuramento di Mattarella).a lanciare frecciate agli alleati: «La battaglia delè durata una settimana,è sparito eha. Sono mancati un sacco di voti», dice ospite di Radio 24. Il riferimento è alla mancata elezione al Colle della presidente del Senato Elisabetta Casellati per la quale sono mancati voti del centrodestra e della stessa Forza Italia (che l’aveva “sponsorizzata” con tanto di post di ...

