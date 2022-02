Salvini, prego? Dalla quarantena una foto pazzesca: il raptus del sabato sera, beccato così | Guarda (Di domenica 6 febbraio 2022) Matteo Salvini è in quarantena per via del Covid. Come molti itlaiani colpiti dal virus è costretto a rimanere in casa. "Ma il suo attivismo non conosce sosta e lo documenta sui social, come da consolidate abitudini", scopre il Corriere della sera. Sul suo profilo Instagram il leader della Lega ha pubblicato alcune immagini che spiegano cosa fa durante il giorni, nelle pause delle telefonate e dei contatti con collaboratori e colleghi di partito, oltre ai collegamenti esterni come quello con un convegno a Marina di Carrara. "Pomeriggio in quarantena. Fra telefonate, Zoom e mail, farina biologica di Kamut, acqua, sale e lievito naturale: stasera pizza", scrive Salvini. E ancora: "Secondo giorno di quarantena e giornata mondiale della Nutella, il risultato è molto ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) Matteoè inper via del Covid. Come molti itlaiani colpiti dal virus è costretto a rimanere in casa. "Ma il suo attivismo non conosce sosta e lo documenta sui social, come da consolidate abitudini", scopre il Corriere della. Sul suo profilo Instagram il leader della Lega ha pubblicato alcune immagini che spiegano cosa fa durante il giorni, nelle pause delle telefonate e dei contatti con collaboratori e colleghi di partito, oltre ai collegamenti esterni come quello con un convegno a Marina di Carrara. "Pomeriggio in. Fra telefonate, Zoom e mail, farina biologica di Kamut, acqua, sale e lievito naturale: stapizza", scrive. E ancora: "Secondo giorno die giornata mondiale della Nutella, il risultato è molto ...

