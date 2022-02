Salvini, Meloni e il vuoto nel campo dell’ex centrodestra. Scrive Malgieri (Di domenica 6 febbraio 2022) Finalmente, stremati da contorsioni incomprensibili, tanto Matteo Salvini che Giorgia Meloni hanno certificato il dissolvimento del centrodestra. Sul quel campo, privo di idee, prospettive e visioni, attraversato da corsari della politica, una glaciale visione del vuoto si presenta all’elettorato che, almeno sulla carta, dovrebbe essere maggioritario, ma privo di coesione per la sistematica opera di demolizione che i tre partiti della coalizione si sono testardamente ingegnati a portare a compimento fin dal giorno dopo le elezioni del 2018. Poteva continuare ad esserci già allora un centrodestra organico quando, senza curarsi delle conseguenze, Salvini abbandonò la nave che aveva guidato per allearsi con i nemici di sempre, vale a dire i Cinquestelle, movimento ... Leggi su formiche (Di domenica 6 febbraio 2022) Finalmente, stremati da contorsioni incomprensibili, tanto Matteoche Giorgiahanno certificato il dissolvimento del. Sul quel, privo di idee, prospettive e visioni, attraversato da corsari della politica, una glaciale visione delsi presenta all’elettorato che, almeno sulla carta, dovrebbe essere maggioritario, ma privo di coesione per la sistematica opera di demolizione che i tre partiti della coalizione si sono testardamente ingegnati a portare a compimento fin dal giorno dopo le elezioni del 2018. Poteva continuare ad esserci già allora unorganico quando, senza curarsi delle conseguenze,abbandonò la nave che aveva guidato per allearsi con i nemici di sempre, vale a dire i Cinquestelle, movimento ...

