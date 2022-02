Salvini: 'C'è chi ha tradito, ci vorrà un anno per ritrovare l'unità nel centrodestra' (Di domenica 6 febbraio 2022) Nuovo intervento del leader leghista punta il dito contro gli alleati in occasione del voto per il Quirinale e ha ribadito di essere contrario ad aggregazioni centriste Leggi su tg.la7 (Di domenica 6 febbraio 2022) Nuovo intervento del leader leghista punta il dito contro gli alleati in occasione del voto per il Quirinale e ha ribadito di essere contrario ad aggregazioni centriste

DSantanche : Cosa penso delle frasi di #Salvini? Che deve decidere con chi stare: con la sinistra come per l’elezione del Capo d… - fattoquotidiano : Centrodestra, l’affondo di Salvini: “Oggi non è una coalizione, si è sciolta come neve al sole. C’è chi fa esperime… - borghi_claudio : Io vi ho spiegato il mio punto di vista. Conviene però sentire il racconto di chi aveva la responsabilità di condu… - margbonit : RT @ilruttosovrano: Questa sera a 'Non è l'Arena' il dramma di Massimo Giletti che dopo la lite tra Salvini e Meloni scoprirà a chi dei due… - SandroCalo6 : @matteosalvinimi @GeorgeBologan Caro Salvini,ti faccio una domanda diretta, ma lo sai chi è Draghi,Speranza,Monti?… -