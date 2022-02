Salerno | Pecoraro | “Gestione dei parchi specchio di questa amministrazione”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 6 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “è una dimostrazione dello scarso interesse da parte dell’comunale di risolvere un problema in maniera integrata. Oggi vediamo la riapertura di un parco e la vediamo in maniera contingentata, con delle aree completamente chiuse. Ciò vuol dire che queste aree hanno in realtà hanno un problema di manutenzione che prescinde da questi due mesi di chiusura, e questo non è nient’altro che il riflesso della modalità con la qualeormai da anni gestiscecittà, in emergenza”.la dichiarazione di Claudia, consigliera comunale in quota Movimento 5 Stelle, che ha preso parte al presidio dimattina insieme a comitati civici e ...