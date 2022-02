Salah lascia Liverpool | firma per 30 milioni l’anno

(Di domenica 6 febbraio 2022) Goal News Il calciatore egiziano Mohamedè pronto a cambiare maglia dopo essere diventato il protagonista della straordinaria Coppa d'Africa di questo mese. In effetti,ha portato l'Egitto alla finale contro ogni previsione contro il Senegal. Internet. Ilnon prolungherà il contratto diche scadrà a giugno 2023, il Paris Saint Germain è interessato a lui e l'esterno ha chiesto ai Reds 28per la stagione. Anche quest'annoha ottenuto numeri incredibili, segnando 23 gol e servendo 9 assist in 26 partite. Tutte le news e altro ancora: il Paris Saint Germain vuole acquistareper sostituire Mbappe, che a fine stagione andrà gratis al Real Madrid. Il club francese ha in programma un altro grosso acquisto e ...

Smashdevil_19 : @FraPol30 Che figlio di troia interista bastardo Pioli metter messias titolare e lascia in panchina Salah che è in grandissima forma -

...IN FINALE! Iniziano i calci di rigore tra Camerun e Egitto! Aboubakar non sbaglia! Zizo non...calcia e la palla termina fuori di pochissimo! Lea Silik ci prova con il tiro a giro, Gabaski ...... che numero! Il giocatore del Liverpool prova ad infiammare il recupero del secondo tempo ... sembra che Gabaski possa riprendere a giocare, mail rinvio dal fondo ad un suo compagno 36': ...Momo Salah si lamenta con una decisione dell’arbitro nella sfida contro il Senegal, e il direttore gli porge cartellino e fischietto E’ successo in Coppa d’Africa nella finale tra Senegal e Egitto.Senegal-Egitto è la finale della Coppa d'Africa 2022, erano le squadre più forti insieme ai padroni di casa del Camerun, e a Yaoundé è andata in onda la sfida nella sfida tra Mané e Salah, amici e ...