Sabrina Ferilli vince Sanremo 2022 tra il deludente omaggio a Lucio Dalla | la ‘furia finale’ e la leggerezza

(Di domenica 6 febbraio 2022)e non c’è altro da aggiungere. Alcuni la criticano per il suo essere senza filtri e forse un po’ poco diva e troppo genuina ma sono stati proprio questi i punti di forza che ieri sera le hanno permesso di stare sul palco disenza fare pessime figure.dall’alto della sua professionalità, è andata avanti in ogni situazione senza mai fare un passo indietro rispetto al padrone di casa e senza mai essere ripetitiva, scontata o troppo legata ad un copione. Per la sua naturalezzaè stata ripagata con un fiume di complimenti sui social a fine serata. Fiorella Mannoia, Paola Turci, Mara Venier, sono solo alcune donne e vip che ...

Advertising

trash_italiano : MARA VENIER CHE FA LA FOTO A SABRINA FERILLI E AL FIGLIO DI AMADEUS MA COSA STIAMO GUARDANDO #Sanremo2022 - FiorellaMannoia : Sabrina Ferilli ha vinto il settantaduesimo festival di Sanremo. ??#sabrinaferilli #sanremo22 - RaiPlay : “In tempi così pesanti bisogna saper planare sulle cose con un cuore senza macigno”?? La clip integrale è disponibil… - ilMenestrelloh : Il colpo di scena nella notte. Sembra essere scoppiato il FERILLI GATE. Ossia Sabrina Ferilli ha litigato con Amad… - 01CARLA10 : RT @lercionotizie: #ultimora 'Visto che è mezzanotte sei già in pigiama'. Sabrina Ferilli mostra a Yuman quello che ha capito del monologo… -

Ultime Notizie dalla rete : Sabrina Ferilli

La serata si è conclusa con la proclamazione dei vincitori: Mahmood e Blanco hanno vinto la 72esima edizione del Festival della canzone italiana. Protagonista femminileche ha incantato il pubblico con il suo monologo non - monologo. Poi, il messaggio di Marco Mengoni e Filippo Scotti contro l'odio in rete e l'omaggio a Raffaella Carrà. Infine, il ...Elisa (Lapresse) Sanremo 2022,cita Calvino Così anche il 72° Festival di Sanremo 2022 , il secondo in pandemia ma con il pubblico all' Ariston , va in archivio. Tanti i momenti non ...Durante la kermesse canora per pochi attimi si è sentito un fuori onda di Sabrina Ferilli che imprecava contro qualcuno. Subito dopo la fine di Sanremo 2022, un fatto clamoroso è salito agli onori ...L’ultima serata di Sanremo 2022 è stata caratterizzata da buone performance degli artisti. Amadeus, affiancato dalla brava Sabrina Ferilli, ha giocato moltissimo sull’improvvisazione, sicuro di sé e ...