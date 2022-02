Sabrina Ferilli a Sanremo: il beauty look mediterraneo incanta l’Ariston (Di domenica 6 febbraio 2022) Non solo bella. Sabrina Ferilli è di più. Icona del fascino mediterraneo, il suo mix di sensualità e ironia mette d’accordo tutti, uomini e donne. Non a caso Amadeus l’ha voluta sul palco dell’Ariston nella serata finale della 72esima edizione del Festival di Sanremo. «Una delle attrici più amate dal pubblico italiano, una donna che unisce bellezza, talento e simpatia» ha detto il presentatore tv nel presentarla come co-conduttrice. Perché la presenza di Sabrina su quel palco non è solo il classico rito dell’irrinunciabile valletta sanremese, ma un inno alla tipica bellezza mediterranea. Che l’attrice ha portato all’Ariston restando fedele al ritratto beauty che l’ha sempre contraddistinta e l’ha resa una star in Italia e nel ... Leggi su amica (Di domenica 6 febbraio 2022) Non solo bella.è di più. Icona del fascino, il suo mix di sensualità e ironia mette d’accordo tutti, uomini e donne. Non a caso Amadeus l’ha voluta sul palco delnella serata finale della 72esima edizione del Festival di. «Una delle attrici più amate dal pubblico italiano, una donna che unisce bellezza, talento e simpatia» ha detto il presentatore tv nel presentarla come co-conduttrice. Perché la presenza disu quel palco non è solo il classico rito dell’irrinunciabile valletta sanremese, ma un inno alla tipica bellezza mediterranea. Che l’attrice ha portato alrestando fedele al ritrattoche l’ha sempre contraddistinta e l’ha resa una star in Italia e nel ...

