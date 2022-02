Rugby, Sei Nazioni 2022: la Francia batte l’Italia sul velluto, super Villiere (Di domenica 6 febbraio 2022) l’Italia ha ceduto il passo alla Francia, presso lo Stade de France, in occasione del match valevole come esordio al prestigioso Sei Nazioni 2022. Tutto come pronostico, sebbene gli azzurri abbiano lottato duramente e palesato un ottimo stato di forma, così come consapevolezze tattiche consolidate; vittoria francese mediante il risultato di 38-10, che non sminuisce però gli atleti nostrani. Progressi evidenti, infatti, per gli azzurri, per un breve lasso di tempo in vantaggio durante le prime battute della prima frazione; il giovanissimo Menoncello ha firmato infatti una sorprendente meta, a conclusione di una manovra offensiva avvolgente e corale degli azzurri. Ottimo 5-3 italiano, tramutatosi in 7-3 dopo una trasformazione del solito Garbisi, ma reazione repentina e imperiosa dei francesi poco dopo. RISULTATI E ... Leggi su sportface (Di domenica 6 febbraio 2022)ha ceduto il passo alla, presso lo Stade de France, in occasione del match valevole come esordio al prestigioso Sei. Tutto come pronostico, sebbene gli azzurri abbiano lottato duramente e palesato un ottimo stato di forma, così come consapevolezze tattiche consolidate; vittoria francese mediante il risultato di 38-10, che non sminuisce però gli atleti nostrani. Progressi evidenti, infatti, per gli azzurri, per un breve lasso di tempo in vantaggio durante le prime battute della prima frazione; il giovanissimo Menoncello ha firmato infatti una sorprendente meta, a conclusione di una manovra offensiva avvolgente e corale degli azzurri. Ottimo 5-3 italiano, tramutatosi in 7-3 dopo una trasformazione del solito Garbisi, ma reazione repentina e imperiosa dei francesi poco dopo. RISULTATI E ...

