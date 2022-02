Rugby, Francia-Italia 37-10. Il ct Crowley: “Mancate incisività e regolarità, ma ci sono aspetti positivi” (Di domenica 6 febbraio 2022) Il ct dell’ItalRugby Kieran Crowley ha parlato alla stampa dopo Francia-Italia 37-10, match della prima giornata del Sei Nazioni 2022. Una sconfitta netta quella dello Stade de France, analizzata così dal tecnico: “Non siamo stati incisivi nei momenti critici e nel secondo tempo non abbiamo tenuto abbastanza la palla – spiega Crowley – Però ci sono anche aspetti positivi, peccato aver concesso troppe mete alla Francia.” Su cosa si debba migliorare, l’allenatore azzurro dice la sua: “Penso che sia mancata regolarità, perché alcune cose erano molto buone. Non possiamo essere noi a dire se siamo degni come squadra, ma dobbiamo fare il nostro meglio e poi saranno gli altri a giudicarci. Penso che nonostante le difficoltà ... Leggi su sportface (Di domenica 6 febbraio 2022) Il ct dell’ItalKieranha parlato alla stampa dopo37-10, match della prima giornata del Sei Nazioni 2022. Una sconfitta netta quella dello Stade de France, analizzata così dal tecnico: “Non siamo stati incisivi nei momenti critici e nel secondo tempo non abbiamo tenuto abbastanza la palla – spiega– Però cianche, peccato aver concesso troppe mete alla.” Su cosa si debba migliorare, l’allenatore azzurro dice la sua: “Penso che sia mancata, perché alcune cose erano molto buone. Non possiamo essere noi a dire se siamo degni come squadra, ma dobbiamo fare il nostro meglio e poi saranno gli altri a giudicarci. Penso che nonostante le difficoltà ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA RUGBY SEI NAZIONI, 1^ GIORNATA: FRANCIA-ITALIA 37-10 Sconfitta all'esordio per gli Azzurri ?… - Gazzetta_it : Rugby: Italia, esordio contro la favorita Francia. Dai, fai vedere che ci sei #SeiNazioni - Emmeci : Beh rallegriamoci. Ancora possiamo scegliere se guardare rai 1 oppure la partita di rugby Francia - Italia su canal… - sportface2016 : #Rugby #SixNations Le parole del ct dell'#Italia Kieran #Crowley dopo la sconfitta in casa della Francia #SeiNazioni - LaStampa : Sei Nazioni di rugby, l’Italia battuta ma non umiliata dalla Francia a Parigi -