Roma, venditori ambulanti nell’area archeologica del Colosseo: elevate multe per 33mila euro (Di domenica 6 febbraio 2022) Roma – Proseguono i controlli antiabusivismo dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma nelle aree archeologiche a maggiore attrazione turistica della Capitale. Nella giornata di ieri, infatti, le mirate attività hanno portato a sanzionare altre 6 persone, per un ammontare di 33.000 euro. nell’area archeologica tra i Fori Imperiali e il Colosseo, i Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno sorpreso 6 persone, tutti cittadini del Bangladesh di età compresa tra i 24 e 51 anni, mentre tra i numerosi turisti e passanti, erano intenti nella vendita ambulante abusiva di diversa merce. I Carabinieri hanno sequestrato aste per selfie e power-bank privi di marchio, e nei confronti degli abusivi hanno fatto scattare anche l’ordine di allontanamento dall’area del ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 6 febbraio 2022)– Proseguono i controlli antiabusivismo dei Carabinieri del Comando Provinciale dinelle aree archeologiche a maggiore attrazione turistica della Capitale. Nella giornata di ieri, infatti, le mirate attività hanno portato a sanzionare altre 6 persone, per un ammontare di 33.000tra i Fori Imperiali e il, i Carabinieri del ComandoPiazza Venezia hanno sorpreso 6 persone, tutti cittadini del Bangladesh di età compresa tra i 24 e 51 anni, mentre tra i numerosi turisti e passanti, erano intenti nella vendita ambulante abusiva di diversa merce. I Carabinieri hanno sequestrato aste per selfie e power-bank privi di marchio, e nei confronti degli abusivi hanno fatto scattare anche l’ordine di allontanamento dall’area del ...

Advertising

CasilinaNews : Roma. Venditori abusivi davanti al Colosseo: multe per oltre 30mila euro - TGEUR24 : #Roma polizia multa venditori asiatici in piazza Venezia ???? - matteomariotw : Rieleggono #Mattarella per incapacità di scegliere congiuntamente un nome e te la fanno passare come un successo ch… -