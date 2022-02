Roma | ‘Mi manca troppo’ | viveva con il cadavere della compagna morta da tre mesi e chiede di assistere all’autopsia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 6 febbraio 2022) Erada trema compagno non ne ha denunciato il decesso. Il macabro rinvenimento è stato infatti effettuato dai Carabinieri, i quali si sono travati davanti una scena a dir poco raccapricciante. È successo a, lo scorso 4 febbraio. Leggi anche: Orrore acon ilda 3: è giallo Lascia ilin casa per tredi assitereIncapace di metabolizzare il lutto, il 64enne che ha abbandonato in casa per treilpropriaha chiesto al magistrato di poter ...