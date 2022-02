Risultati classifica Serie B live: Cremonese-Monza, derby per accorciare dalla vetta (Di domenica 6 febbraio 2022) Risultati e classifica Serie B live: tutti gli aggiornamenti della ventunesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventunesima giornata di Serie B che si svolgerà tra sabato 5 e domenica 6 febbraio: tutti i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. Weekend di fuoco nel campionato cadetto con le tre prime della classe impegnate in delicate trasferte: il Lecce a Como, il Pisa ad Alessandria, il Brescia a Cosenza. Il Benevento spera di approfittarne ma la sfida contro il Parma di Iachini si preannuncia apertissima. Nel lungo pomeriggio del sabato, occhio poi a un Frosinone in grande ascesa, pronto a scalare ancora la classifica. A chiudere la giornata ecco poi i due posticipi della domenica: la ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 febbraio 2022): tutti gli aggiornamenti della ventunesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventunesima giornata diB che si svolgerà tra sabato 5 e domenica 6 febbraio: tutti i, lae i marcatori delle partite. Weekend di fuoco nel campionato cadetto con le tre prime della classe impegnate in delicate trasferte: il Lecce a Como, il Pisa ad Alessandria, il Brescia a Cosenza. Il Benevento spera di approfittarne ma la sfida contro il Parma di Iachini si preannuncia apertissima. Nel lungo pomeriggio del sabato, occhio poi a un Frosinone in grande ascesa, pronto a scalare ancora la. A chiudere la giornata ecco poi i due posticipi della domenica: la ...

