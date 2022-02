Advertising

leggoit : @rihanna #incinta, il commento di #gigi hadid scatena il caos: «Tre angeli!» - t91mommy : io sono ancora fermo al fatto che rihanna è incinta - eleanor_rigsby : Scusate ma in questa settimana mi sono persa che Rihanna è incinta???? Di A$AP Rocky??? - fvckingavocado : RT @sarabrgrx: e poi c'è Rihanna incinta a panza fuori con la neve che non ha conseguenze - implacata : rihanna è incinta di due gemelli ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Rihanna incinta

Da qui l'indiscrezione chesiadi due gemelli e la necessaria precisazione di Gigi Hadid , che ha scatenato il panico involontariamente. 'Ovviamente, quando parlavo di tre angeli mi ...NEW YORK -, aspetta il primo figlio dal rapper A$AP Rocky . Foto scattate durante il fine settimana a New York e pubblicate da diverse fonti, tra cui la rivista People, mostrano la cantanteche ...«Tre angeli!». Con questo commento, sotto il post in cui Rihanna ha annunciato di essere incinta del suo compagno A$AP Rocky, Gigi Hadid ha scatenato ...La notizia della gravidanza di Rihanna ha mandato in visibilio i fan: la popstar ha nascosto per mesi di essere incinta, quando alcune foto hanno confermato i gossip. Adesso però è lei stessa a ...