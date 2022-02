Renzi e le consulenze in Arabia Saudita: l’ex premier ha ricevuto bonifici per 1,1 milioni di euro (Di domenica 6 febbraio 2022) Matteo Renzi ha incassato 1,1 milioni di euro per prestazioni fornite «in qualità di consulente all’Arabia Saudita». A farlo sapere è stato lo stesso ex premier in risposta a un istituto bancario che aveva chiesto chiarimenti. I dettagli sono riportati in una segnalazione di operazione sospetta dell’Unità di Informazione Finanziaria (Uif) di Bankitalia. Corriere e La Stampa hanno visionato il documento: 570 mila euro, la metà della cifra complessiva, provengono dalla Royal Commission for Al Ula, l’organismo che fa capo al regno Saudita e che ha lo scopo di promuovere lo sviluppo turistico del sito di Al Ula, nel deserto. Un bonifico di 1,1 milioni è stato effettuato lo scorso 13 dicembre dallo stesso Renzi: il ... Leggi su open.online (Di domenica 6 febbraio 2022) Matteoha incassato 1,1diper prestazioni fornite «in qualità di consulente all’». A farlo sapere è stato lo stesso exin risposta a un istituto bancario che aveva chiesto chiarimenti. I dettagli sono riportati in una segnalazione di operazione sospetta dell’Unità di Informazione Finanziaria (Uif) di Bankitalia. Corriere e La Stampa hanno visionato il documento: 570 mila, la metà della cifra complessiva, provengono dalla Royal Commission for Al Ula, l’organismo che fa capo al regnoe che ha lo scopo di promuovere lo sviluppo turistico del sito di Al Ula, nel deserto. Un bonifico di 1,1è stato effettuato lo scorso 13 dicembre dallo stesso: il ...

