Renzi e la "cultura istituzionale": no a Belloni e al 'filorusso' Frattini, sì a 1,1 milioni di euro dalle società dell'Arabia Saudita di Bin Salman (Di domenica 6 febbraio 2022) Quaranta giorni prima di dire no all'elezione di Elisabetta Belloni a presidente della Repubblica perché da 7 mesi alla guida dei servizi segreti e porre il veto sull'ex ministro Franco Frattini per le sue posizioni filorusse distanti da un profilo atlantista, due opposizioni "doverose" per chi ha "cultura istituzionale", Matteo Renzi ha ricevuto oltre 1 milione di euro dall'Arabia Saudita per le sue consulenze, compresa quella per la costruzione della città di Alula, il mega-progetto green citato perfino nel suo discorso in Senato nel giorno della sfiducia a Giuseppe Conte. Il leader di Italia Viva aveva motivato il niet alla sua "amica", parole sue, Belloni spiegando che "in una democrazia che funziona il capo dei servizi segreti non diventa Capo ...

