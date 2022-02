Real Madrid-Granada, le formazioni ufficiali (Di domenica 6 febbraio 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Real Madrid-Granada, gara valevole per la ventitreesima giornata di Liga. Arbitro dell’incontro sarà Antonio Mateu Lahoz. Calcio d’inizio ore 21:00 allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid. Dopo l’eliminazione ai quarti di finale di Coppa del Re nei minuti finali della partita contro l’Athletic Bilbao, il Real Madrid torna in campo questa sera per riscattarsi. Davanti al proprio pubblico, le Merengues se la dovranno vedere contro un Granada alla disperata ricerca di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Il pareggio del Siviglia sul campo dell’Osasuna di ieri sera, è sicuramente una buona notizia per gli uomini di Carlo Ancelotti. Vincere oggi, infatti, significherebbe arrivare a sei ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 6 febbraio 2022) Riportiamo ledi, gara valevole per la ventitreesima giornata di Liga. Arbitro dell’incontro sarà Antonio Mateu Lahoz. Calcio d’inizio ore 21:00 allo stadio Santiago Bernabeu di. Dopo l’eliminazione ai quarti di finale di Coppa del Re nei minuti finali della partita contro l’Athletic Bilbao, iltorna in campo questa sera per riscattarsi. Davanti al proprio pubblico, le Merengues se la dovranno vedere contro unalla disperata ricerca di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Il pareggio del Siviglia sul campo dell’Osasuna di ieri sera, è sicuramente una buona notizia per gli uomini di Carlo Ancelotti. Vincere oggi, infatti, significherebbe arrivare a sei ...

