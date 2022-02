Rayan, 5 anni, portato fuori dal pozzo, le autorità: 'Il bimbo è morto per le ferite riportate nella caduta' (Di domenica 6 febbraio 2022) La speranza si è spenta per : il bimbo di 5 anni è stato estratto questa sera dopo 100 ore al pozzo in cui era precipitato in Marocco ma, contrariamente a come sembrava dalle primissime notizie ... Leggi su leggo (Di domenica 6 febbraio 2022) La speranza si è spenta per : ildi 5è stato estratto questa sera dopo 100 ore alin cui era precipitato in Marocco ma, contrariamente a come sembrava dalle primissime notizie ...

