Ranieri ringrazia per il Premio Mia Martini: “Riceverlo mi ha riempito di orgoglio” (Di domenica 6 febbraio 2022) SANREMO – “Grazie a tutti voi per il sostegno in questa meravigliosa avventura. Ricevere il Premio Mia Martini mi ha riempito d’orgoglio”. Lo afferma, in un video pubblicato oggi sui suoi canali social, Massimo Ranieri, insignito del prestigioso Premio della critica “Mia Martini” al Festival di Sanremo 2022 per il brano “Lettera di là dal mare”. Tra gli altri riconoscimenti assegnati agli artisti in gara nella 72esima edizione figurano il Premio della Sala Stampa ‘Lucio Dalla’ a Gianni Morandi con “Apri tutte le porte”, il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo a Fabrizio Moro con “Sei tu” e il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale a Elisa con “O forse sei tu”. Infine il podio: Mahmood e ... Leggi su lopinionista (Di domenica 6 febbraio 2022) SANREMO – “Grazie a tutti voi per il sostegno in questa meravigliosa avventura. Ricevere ilMiami had’”. Lo afferma, in un video pubblicato oggi sui suoi canali social, Massimo, insignito del prestigiosodella critica “Mia” al Festival di Sanremo 2022 per il brano “Lettera di là dal mare”. Tra gli altri riconoscimenti assegnati agli artisti in gara nella 72esima edizione figurano ildella Sala Stampa ‘Lucio Dalla’ a Gianni Morandi con “Apri tutte le porte”, ilSergio Bardotti per il miglior testo a Fabrizio Moro con “Sei tu” e ilGiancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale a Elisa con “O forse sei tu”. Infine il podio: Mahmood e ...

Advertising

fede_lxl : RT @npgk_: Massimo Ranieri che ringrazia di aver avuto paura perché vuol dire che è vivo. Io come dovrei reagire? ?????? #DomenicaIn - Lopinionista : Ranieri ringrazia per il Premio Mia Martini: 'Riceverlo mi ha riempito di orgoglio' - DesiMalafronte : RT @npgk_: Massimo Ranieri che ringrazia di aver avuto paura perché vuol dire che è vivo. Io come dovrei reagire? ?????? #DomenicaIn - laviniagioioso : RT @npgk_: Massimo Ranieri che ringrazia di aver avuto paura perché vuol dire che è vivo. Io come dovrei reagire? ?????? #DomenicaIn - ladramarmellate : RT @npgk_: Massimo Ranieri che ringrazia di aver avuto paura perché vuol dire che è vivo. Io come dovrei reagire? ?????? #DomenicaIn -