Rally | Jos Verstappen torna al volante | iscritto al campionato belga

(Di domenica 6 febbraio 2022) Unnei. Ma gli appassionati di Formula 1 possono stare tranquilli, non parliamo del neo campione del mondo Max. A mettersi alla guida di un’auto a ruote coperte sarà il padre, Jos, chedunque alle competizioni ad un anno di distanza dalla 24 ore di Dubai. Jos, pilota di Formula 1 tra il 1994 ed il 2003 con Benetton, Simtek, Footwork, Tyrrell, Stewart, Arrows e Minardi, approda neldia bordo di una Citroen C3 R5 gestita da DH Sport, con Kris Botson come copilota. Il primo appuntamento in cui vedremo il padre di Max giocarsela sarà dal 24 febbraio, dalvan Haspengouw che aprirà la stagione rallistica. “Non vedo l’ora. Ho capito che imi ...

Advertising

OA_Sport : Jos Verstappen torna al volante, nel campionato nazionale belga di Rally - motorionline : Jos Verstappen si dà ai #rally: il padre del campione del mondo Max gareggerà con una Citroen C3 R5 nel campionato… - Tuttipazziperi1 : Jos Verstappen affronterà una nuova avventura quest'anno. - FormulaPassion : #Rally: Jos #Verstappen pronto all'esordio nel campionato belga -

Ultime Notizie dalla rete : Rally Jos

OA Sport

A fine febbraio l'ex pilota di Formula 1Verstappen, padre di Max, comincerà la nuova avventura su strada al volante di una Citroen C3 R5 ... Il prossimo 26 febbraio esordirà infatti aldi ......di una Citroën C3 R5 sarà infatti, padre del pilota della Red Bull. Il 49enne, che vanta anch'egli un'esperienza in Formula 1, farà il suo esordio ufficiale il 26 febbraio in occasione del...Come sempre M-Sport è in prima linea per soddisfare i clienti sportivi, il preparatore britannico che fa correre le Ford nei Rally, come sempre, riesce ad accontentare i piloti ed ha reso disponibili ...L’obiettivo è imparare e divertirsi Jos Verstappen torna a gareggiare ... Il prossimo 26 febbraio esordirà infatti al Rally di Haspengouw, prima tappa del campionato nazionale del Belgio, alla guida ...