Quirinale | Salvini | ' nel centrodestra qualcuno è sparito e ha tradito'

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "La battaglia del Quirinale è durata una settimana, qualcuno del centrodestra ha tradito ed è sparito, sono mancati decine di voti di Forza Italia e di Coraggio Italia per provare ad eleggere una donna di centrodestra al Quirinale. Era il mio impegno e sarebbe stato un bellissimo segnale per il Paese". Così Matteo Salvini a Radio24.

