Quarta dose di vaccino anti Covid-19 non prevista: il Generale Figliuolo allontana l'ipotesi di nuovo richiamo (Di domenica 6 febbraio 2022) Da domani entrano in vigore nuove regole per portare avanti la lotta al Covid-19: dalla scuola coi tamponi fai da te, si spera così di continuare nel trend diventato positivo dopo il superamento del picco della nuova ondata. Per il Generale Figliuolo, intanto, potrebbe non essere al momento necessaria una Quarta dose di vaccino, come già sostenuto dall'Ema nei giorni scorsi. Figliuolo sulla situazione Covid in Italia : "Omicron sta scemando" Dopo le recenti parole del direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza, secondo cui l'Italia sta entrando in una nuova fase dell'epidemia, ora anche il commissario all'emergenza Francesco Figliuolo fa filtrare ottimismo sulla situazione ...

