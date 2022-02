“Puoi morire affogato”. GF Vip, Manila Nazzaro racconta tutto a Miriana Trevisan: bufera sull’ex Miss Italia (Di domenica 6 febbraio 2022) Ok il Festival di Sanremo, ma non vi sarete mica dimenticati del GF Vip? Non scherziamo. Mentre gli Italiani si sono rifatti gli occhi e le orecchie con un’edizione davvero sopra le aspettative, la terza condotta da Amadeus, nella Casa continuano a succedere cose che voi umani… Stavolta a far discutere è una frase choc di una delle protagoniste più amate e allo stesso odiate del reality condotto da Alfonso Signorini. Parliamo della conduttrice, modella ed ex Miss Italia Manila Nazzaro. La sua parabola negli ultimi giorni è stata messa sotto ai riflettori. Il suo avvicinamento a Delia Duran, l’allontamento da quelle che prima erano super amiche, Soleil e Katia. Ora questo. Mentre parlava di Nicola Pisu con Miriana Trevisan la compagna di Lorenzo Amoruso, ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 6 febbraio 2022) Ok il Festival di Sanremo, ma non vi sarete mica dimenticati del GF Vip? Non scherziamo. Mentre glini si sono rifatti gli occhi e le orecchie con un’edizione davvero sopra le aspettative, la terza condotta da Amadeus, nella Casa continuano a succedere cose che voi umani… Stavolta a far discutere è una frase choc di una delle protagoniste più amate e allo stesso odiate del reality condotto da Alfonso Signorini. Parliamo della conduttrice, modella ed ex. La sua parabola negli ultimi giorni è stata messa sotto ai riflettori. Il suo avvicinamento a Delia Duran, l’allontamento da quelle che prima erano super amiche, Soleil e Katia. Ora questo. Mentre parlava di Nicola Pisu conla compagna di Lorenzo Amoruso, ...

paolasc04357688 : Sono curiosa di sapere se Lorenzo Amoruso rivolgerà queste parole a sua moglie, come fece per Soleil per avere un m… - inviperita21 : @Damiana25231294 @Lachi_Yani HA DETTO PUOI MORIRE AFFOGATO non finire nel fondo smettete di giustificare l ingiustificabile fate pena - SoleileNicola : RT @ioscioccataa: Manila parlando di Nicola con Miriana: “si è comportato male con te, ti ricordi quella cosa che ti disse durante le nomin… - Milly___555 : RT @Ilbimbodisole1: Manila a Nicola pisu ' per me puoi morire affogato ' #gfvip IN CHE SENSO - Nicoettaconcet1 : RT @loveyousoleil: la lavapiatti fa una strage per un “lavapiatti” e dice a Nicola “per me puoi morire affogato”, vedo che sei molto coeren… -