Puglia | quasi due tonnellate e mezza di rifiuti urbani per abitante nel 2020 | il compost dagli scarti alimentari Coldiretti

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: All'indomani della giornata contro gli sprechi alimentari arrivano i consigli per riutilizzare i rifiuti trasformandoli in concime con il compost fai da te per nutrire orti e giardini. E' l'iniziativa organizzata da Coldiretti Puglia al mercato di Campagna Amica di Piazza Ariosto a Lecce, dove il tutor dell'orto ha spiegato ai consumatori come fare a casa il compost riutilizzando gli scarti alimentari per rendere più fertili i propri orti e giardini, una pratica che, consentendo il riciclo degli scarti, produce effetti positivi anche in termini ambientali e di riduzione dell'inquinamento. Secondo i dati ISPRA solo nel 2020 in Puglia, quasi due tonnellate e mezza di rifiuti urbani per abitante.

