PSG | Messi si sente boicottato | presa la decisione per il futuro

Advertising

PSG_espanol : Leo Messi ?????? - psgaddict : @TeamOrangeFoot @PSG_inside Di maria - Mbappe - Messi. Vamos !!@TeamOrangeFoot - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Messi in ombra, numeri horror al #Psg: cosa c'è dietro il calo di Leo. Quel segreto confidato a #Suarez... - cmdotcom : #Messi in ombra, numeri horror al #Psg: cosa c'è dietro il calo di Leo. Quel segreto confidato a #Suarez...… - Noahhh26 : @TeamOrangeFoot @PSG_inside Messi Di Maria mbappe ?? -

Ultime Notizie dalla rete : PSG Messi

... è Parigi vista con gli occhi di Leo. Il fuoriclasse argentino non è felice nella capitale francese e lo ha dimostrato in campo sin dalle prime presenze con la maglia del, dallo scorso ...sembra demotivato al, dalla Spagna arrivano notizie sul suo futuro e sul profilarsi di Champions League e Real MadridLa stagione di Lionelalnon prosegue nel migliore dei modi. Con soli 6 gol e 6 assist in appena 18 apparizioni, l'argentino sta mostrando lentezze nell'ambientamento in terra francese. Per il suo futuro, dunque, ...Messi in ombra, numeri horror al Psg: cosa c'è dietro il calo di Leo. Quel segreto confidato a Suarez... del 06/02/2022 alle 15:30 Un sogno da incubo: è Parigi vista con gli occhi di Leo Messi. Il ...Un sogno da incubo: è Parigi vista con gli occhi di Leo Messi. Il fuoriclasse argentino non è felice nella capitale francese e lo ha dimostrato in campo sin dalle prime presenze con la maglia del Psg, ...