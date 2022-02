Probabili formazioni Atalanta-Fiorentina | quarti di finale Coppa Italia 2021 2022

(Di domenica 6 febbraio 2022) Ledi, match valido per ididi. Al Gewiss Stadium due squadre deluse dalle recenti sfide di campionato vogliono conquistare il pass per le semifinali dellanazionale. Turn over ridotto al minimo per entrambe, visto che l’obiettivo di arrivare fino in fondo nella competizione diventa importante. Chi vincerà? Fischio d’inizio alle ore 18 di giovedì 10 febbraio, queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Zapata indisponibile, Muriel unica punta. Alle sue spalle Pasalic e Malinovskyi favoriti su Boga e Pessina. Toloi squalificato. QUI– ...

... la cronaca Bologna - Empoli 0 - 0 Sampdoria - Sassuolo 0 - 0 Venezia - Napoli 0 - 2 Udinese - Torino 2 - 0 Juventus - Verona:e tv Tv: in diretta su Dazn dalle 20.45.Si sono rivisti in gruppo Darboe ma soprattutto Lorenzo Pellegrini , che quindi torna di prepotenza titolare nelleper la sfida di 'San Siro' che vale l'accesso in semifinale. ...Le probabili formazioni di Juventus-Sassuolo match valido per i quarti di finale di Coppa Italia 2021/2022. I bianconeri, rivoluzionati dal mercato, vogliono andare fino in fondo anche nella coppa ...Le probabili formazioni di Atalanta-Fiorentina, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia 2021/2022. Al Gewiss Stadium due squadre deluse dalle recenti sfide di campionato vogliono conquista ...