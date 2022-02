Presidente Lille | «Botman al Milan? Gli ho spiegato questo»

(Di domenica 6 febbraio 2022) . Le dichiarazioni di Olivier Letang Olivier Letang,del, ha concesso un’intervista al quotidiano Le Parisien in vista della partita di stasera contro il Paris Saint-Germain e si soffermato sul futuro del difensore Sven, obiettivo delper la prossima stagione: «Aveva l’opportunità di partire già la scorsa estate, ma io gli hoche non l’avrei liberato e che avremmo valutato assieme il da farsi al termine di questa stagione. E’ un bravissimo ragazzo e un grande calciatore e merita di finire in una squadra che ambisca a vincere la Champions League. Se si presentasse una situazione che dovesse soddisfare tutti quanti, ne discuteremo. E’ importante che le nostre richieste vengano accontentate» L'articolo proviene da Calcio News 24.

