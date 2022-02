Pomezia Si ferma all’Autogrill sulla Pontina | si accascia e muore

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Tragedia oggi, 6 febbraio,. Un uomo di 74anni stava percorrendo la SS 148 quando ha deciso disi, probabilmente per pranzare,appena fuoriin direzione sud, al chilometro 33. E’ successo intorno alle ore 13:20. Ma, non appena entrato nel locale, il 74enne si èto sotto gli occhi increduli dei clienti e dei dipendenti., entra nell’Autogrill, siImmediatamente i presenti hanno provato a soccorrerlo, chiamando nel contempo il 118. In attesa dell’ambulanza le persone presenti, seguendo le indicazioni della sala operativa del 118, hanno eseguito delle manovre salvavita. Poco dopo sono arrivati i sanitari con il ...

