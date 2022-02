Politano | “Sono scontento | dobbiamo farlo oggi!”

Advertising

MondoNapoli : Politano a Dazn: 'Non sono contento, l'importante è vincere' - - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Venezia-Napoli, le formazioni ufficiali: Politano al posto dell’infortu… - EttoreDettori : Cosa fare con: Mancini, Maggiore, Politano, Destro, Kessie, Luis Alberto...sono peggio di una zavorra, li scambio… - infoitsport : Ora tocca a Politano: ci sono numeri deludenti da riscattare - l_politano : RT @jacopo_iacoboni: Ieri sera, giovedì 3 febbraio, ancora una volta, volontari che cercavano di dare pasti caldi ai senzatetto nella stazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Politano Sono

state diramate le formazioni ufficiali di Venezia - Napoli, che si affrontano al Penzo alle 15 ... preferito a Mertens, supportato da, Zielinski e Insigne. Questa la formazione ufficiale ...Ma gli azzurri di Spallettichiamati a centrare la quarta vittoria di fila per presentarsi nel ... Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui; Lobotka, Ruiz;, Zielinski, Insigne; ...A centrocampo confermati Fabian Ruiz e Lobotka, con Zielinski, Politano e Insigne dietro Osimhen. Ospina in porta al posto di Meret, in difesa ancora la coppia Juan Jesus Rrahmani. Il Napoli punta su ...Matteo Politano ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Venezia-Napoli: “Non sono contento di aver segnato solo un gol. L’importante, però, è che la squadra vinca ...