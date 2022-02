Pirlo torna alla Juventus? Allegri trema, il suo nuovo ruolo (Di domenica 6 febbraio 2022) Il futuro di Allegri rischia di non essere alla Juventus; il tecnico bianconero, infatti, potrebbe essere sostituito da Pirlo. La società ha messo a disposizione di Allegri una rosa, rinforzata prepotentemente nel mercato di gennaio, pronta a cambiare completamente le proprie ambizioni. Squadra che, il prossimo anno, potrebbe essere allenata da Andrea Pirlo ma dimenticato dai tifosi e, sembra, vicino al ritorno in bianconero. La Juventus, il prossimo anno, potrebbe cambiare guida tecnica; questa la notizia rimbalzata nelle ultime ore con Pirlo serio candidato a riprendere posto sulla panchina bianconera. L’ex centrocampista, dopo aver guidato il club nella passata stagione, non è mai stato dimenticato dai tifosi. Elodie, la trasparenza fa impazzire i ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 6 febbraio 2022) Il futuro dirischia di non essere; il tecnico bianconero, infatti, potrebbe essere sostituito da. La società ha messo a disposizione diuna rosa, rinforzata prepotentemente nel mercato di gennaio, pronta a cambiare completamente le proprie ambizioni. Squadra che, il prossimo anno, potrebbe essere allenata da Andreama dimenticato dai tifosi e, sembra, vicino al ritorno in bianconero. La, il prossimo anno, potrebbe cambiare guida tecnica; questa la notizia rimbalzata nelle ultime ore conserio candidato a riprendere posto sulla panchina bianconera. L’ex centrocampista, dopo aver guidato il club nella passata stagione, non è mai stato dimenticato dai tifosi. Elodie, la trasparenza fa impazzire i ...

