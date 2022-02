Pino Strabioli, amante storico e segreto di Patrick Rossi Gastaldi: “Per sedici anni” (Di domenica 6 febbraio 2022) Come riporta donnaglamour, che cita una sua vecchia intervista a Il Fatto Quotidiano, però, qualche tempo fa Pino Strabioli ha confessato il modo in cui ha iniziato ad appassionarsi del mondo del cinema, della televisione e di tutto quello che è spettacolo: è stato infatti l’amante per 16 anni di Patrick Rossi Gastaldi, un bravissimo regista che ha avuto, oltre chiaramente al suo lavoro, un’enorme esposizione mediatica quando è stato professore della scuola di Amici di Maria De Filippi. Al momento però i due non sembrano essere più fidanzati dal momento che sembrerebbero avere interrotto il loro lungo e profondo rapporto d’amore anche se ovviamente non ne conosciamo i motivi che, comunque sia, è giusto che rimangano segreti e non vengano resi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 6 febbraio 2022) Come riporta donnaglamour, che cita una sua vecchia intervista a Il Fatto Quotidiano, però, qualche tempo faha confessato il modo in cui ha iniziato ad appassionarsi del mondo del cinema, della televisione e di tutto quello che è spettacolo: è stato infatti l’per 16di, un bravissimo regista che ha avuto, oltre chiaramente al suo lavoro, un’enorme esposizione mediatica quando è stato professore della scuola di Amici di Maria De Filippi. Al momento però i due non sembrano essere più fidanzati dal momento che sembrerebbero avere interrotto il loro lungo e profondo rapporto d’amore anche se ovviamente non ne conosciamo i motivi che, comunque sia, è giusto che rimangano segreti e non vengano resi ...

