Pescara-Gubbio, Serie C: probabili formazioni e diretta TV (Di domenica 6 febbraio 2022) Questo pomeriggio alle 14.30, allo stadio Adriatico, il Pescara ospita il Gubbio nella gara valida per la 25esima giornata del girone B di Serie C. Gara spartiacque per il Pescara che in caso di successo può rimanere aggrappato al gruppo in alto della zona playoff. I rossoblù invece provano a ridurre il gap proprio con gli abruzzesi. Ecco dunque le ultime sulle probabili formazioni e sulla diretta televisiva di Pescara-Gubbio. Il momento del Pescara Il Pescara si presenta all’incontro con il sesto posto in tasca e 39 punti in graduatoria, frutto di 10 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte. Un campionato condotto fin qui piuttosto bene che li ha portati finora in piena zona playoff, da cui sicuramente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 6 febbraio 2022) Questo pomeriggio alle 14.30, allo stadio Adriatico, ilospita ilnella gara valida per la 25esima giornata del girone B diC. Gara spartiacque per ilche in caso di successo può rimanere aggrappato al gruppo in alto della zona playoff. I rossoblù invece provano a ridurre il gap proprio con gli abruzzesi. Ecco dunque le ultime sullee sullatelevisiva di. Il momento delIlsi presenta all’incontro con il sesto posto in tasca e 39 punti in graduatoria, frutto di 10 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte. Un campionato condotto fin qui piuttosto bene che li ha portati finora in piena zona playoff, da cui sicuramente ...

Advertising

tuttopescara1 : Pescara-Gubbio, i biancazzurri convocati da Auteri - tuttopescara1 : Pescara, possibile esordio dal 1' per Pontisso contro il Gubbio - tuttopescara1 : Pescara, dubbio in attacco per Auteri contro il Gubbio - tuttopescara1 : Gubbio, sono 21 i convocati da Torrente per la sfida contro il Pescara - tuttopescara1 : Pescara, centrocampo inedito contro il Gubbio -