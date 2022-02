Perché Francesco da Fazio mi ha ricordato Croce (Di lunedì 7 febbraio 2022) Benedetto Croce scrisse “Perché non possiamo non dirci cristiani”. Da allora è passato molto tempo e molti dicono che l’Italia si sia scristianizzata. Forse ieri sera una buona parte di italiani ha potuto domandarsi se davvero ha scelto la strada della scristianizzazione in modo consapevole. O non è stata l’idea che il cristianesimo sia una strada abbandonata, non più percorribile, bigotta e lontana dal mondo che alcuni hanno pensato davvero di non esserlo più. Questo interrogativo può essere entrato nella testa o nella coscienza di alcuni spettatori comuni, figlie di questo nostro tempo, che all’ora di cena guardavano Fabio Fazio su Rai3, con il suo Che tempo che fa. Nell’intervista Bergoglio ha spiegato con estrema semplicità cosa sia la fratellanza, con parole semplici, dirette e profonde. Nel complesso l’operazione che è riuscita a ... Leggi su formiche (Di lunedì 7 febbraio 2022) Benedettoscrisse “non possiamo non dirci cristiani”. Da allora è passato molto tempo e molti dicono che l’Italia si sia scristianizzata. Forse ieri sera una buona parte di italiani ha potuto domandarsi se davvero ha scelto la strada della scristianizzazione in modo consapevole. O non è stata l’idea che il cristianesimo sia una strada abbandonata, non più percorribile, bigotta e lontana dal mondo che alcuni hanno pensato davvero di non esserlo più. Questo interrogativo può essere entrato nella testa o nella coscienza di alcuni spettatori comuni, figlie di questo nostro tempo, che all’ora di cena guardavano Fabiosu Rai3, con il suo Che tempo che fa. Nell’intervista Bergoglio ha spiegato con estrema semplicità cosa sia la fratellanza, con parole semplici, dirette e profonde. Nel complesso l’operazione che è riuscita a ...

