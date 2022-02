"Per un mese". Stefano Pioli, il fioretto dopo il trionfo nel derby: ecco la promessa del mister (Di domenica 6 febbraio 2022) Stefano Pioli dovrà tenere fede al fioretto fatto con la famiglia. «Niente sigaro per un mese», confessa nel post partita il tecnico del Milan vittorioso contro l'Inter in rimonta. Pioli aveva infatti annunciato un fioretto in caso di vittoria e ora le promesse vanno mantenute. Il tecnico rossonero, al triplice fischio finale ha liberato tutta la tensione e si è lasciato andare ad una corsa sfrenata, una corsa che già fece in un derby, quando però era sulla panchina opposta. Una vittoria fondamentale che rilancia il Milan in classifica e lo fa uscire da un periodo molto grigio. «Sono orgoglioso. È stata una partita difficile e combattuta contro un avversario molto forte, ma ho una squadra che va contro i propri limiti. Abbiamo gli stessi punti della passata stagione e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022)dovrà tenere fede alfatto con la famiglia. «Niente sigaro per un», confessa nel post partita il tecnico del Milan vittorioso contro l'Inter in rimonta.aveva infatti annunciato unin caso di vittoria e ora le promesse vanno mantenute. Il tecnico rossonero, al triplice fischio finale ha liberato tutta la tensione e si è lasciato andare ad una corsa sfrenata, una corsa che già fece in un, quando però era sulla panchina opposta. Una vittoria fondamentale che rilancia il Milan in classifica e lo fa uscire da un periodo molto grigio. «Sono orgoglioso. È stata una partita difficile e combattuta contro un avversario molto forte, ma ho una squadra che va contro i propri limiti. Abbiamo gli stessi punti della passata stagione e ...

Advertising

WRicciardi : ormai 9000 morti in un mese, interventi per altri pazienti rinviati a marzo, pazienti parcheggiati sulle barelle, p… - Gazzetta_it : Pioli: 'Ora crediamoci ancora di più. E io non fumerò il sigaro per un mese...' #gazzaderby - GoalItalia : 'Ora non fumerò il mio sigaro per un mese' ??? Firmato, Stefano Pioli ?? - isaMilk9 : Mahmood disperato per un altro mese a Torino con Blanco - piccoligiganti : @LucaBurnout @gspazianitesta Ah si dite a quel signore che la mia azienda ci ha tolto dalla naftalina proprio per i… -

Ultime Notizie dalla rete : Per mese Pellegrino caccia alla medaglia: "Me la gioco" L'ultima sprint in tecnica libera a cui ho preso parte in Coppa del mondo risale a più di un mese fa, per cui manca un pizzico di confronto recente e molti arriveranno a carte coperte. Il grande ...

Recensione Office 2021 Home & Business, collaborazione e accessibilità anche per gli utenti perpetui ... per il settore business offre l'edizione Microsoft 365 Business Standard mentre per quello privato Microsoft 365 Personal o Home. L'edizione 365 deve essere rinnovata una volta al mese o all'anno (...

Pioli: "Squadra coraggiosa, non fumerò il sigaro per un mese" Corriere dello Sport L'esclusiva PS5 di Deviation Games potrebbe essere un FPS tripla A a supporto continuo Sono già passati otto mesi da quando Deviation Games, team capitanato dagli ex di Treyarch Dave Anthony e Jason Blundell, hanno stretto un accordo con Sony per lo sviluppo di un'esclusiva per PS5. Del ...

Ascoli Calcio, la vittoria interna manca da 3 mesi. Quinta partita senza gol all'attivo Due giorni di riposo per l'Ascoli dopo la sconfitta interna per 1-0 contro il Perugia nella 21esima giornata del campionato di Serie B (CLICCA QUI PER MOMENTI CHIAVE DELLA GARA). La squadra di Andrea ...

L'ultima sprint in tecnica libera a cui ho preso parte in Coppa del mondo risale a più di unfa,cui manca un pizzico di confronto recente e molti arriveranno a carte coperte. Il grande ......il settore business offre l'edizione Microsoft 365 Business Standard mentrequello privato Microsoft 365 Personal o Home. L'edizione 365 deve essere rinnovata una volta alo all'anno (...Sono già passati otto mesi da quando Deviation Games, team capitanato dagli ex di Treyarch Dave Anthony e Jason Blundell, hanno stretto un accordo con Sony per lo sviluppo di un'esclusiva per PS5. Del ...Due giorni di riposo per l'Ascoli dopo la sconfitta interna per 1-0 contro il Perugia nella 21esima giornata del campionato di Serie B (CLICCA QUI PER MOMENTI CHIAVE DELLA GARA). La squadra di Andrea ...