"Per ora non è prevista". Vaccino, il generale Figliuolo sulla quarta dose. la strana frase, che cosa ci aspetta? (Di domenica 6 febbraio 2022) A fare il punto sull'emergenza-Covid, nella speranza che a breve l'emergenza non ci sia più, ci pensa il generale Francesco Figliuolo in una lunga intervista a Repubblica, in cui premette: "Contagi e ricoveri in calo ma il virus circola, l'attenzione resti alta, si entra in una fase più favorevole, in cui le risorse sanitarie potranno essere ribilanciate verso la cura delle patologie gravi e la prevenzione". Insomma, l'appello è a non abbassare la guardia. Dunque, sul Vaccino spiega: "Senza l'accelerazione sul booster ci sarebbero state ben altre conseguenze, anche sull'economia. Una quarta dose come le precedenti per ora non è prevista". Figliuolo insomma sottolinea gli effetti positivi del booster e chiude al quarto richiamo, seppur non in modo tranchant: quel ...

