Per il Toro il boicottatore si nasconde nelle sue certezze inscalfibili. Il Leone kamikaze è quello che sacrifica se stesso. Il Bilancia si fa lo sgambetto puntando lo sguardo sui propri difetti fisici. Vi ci ritrovate? (Di domenica 6 febbraio 2022) “Cosmografia”, manoscritto inglese del XII secolo inglese The Walters Art Museum di Baltimore, Usa (foto Alamy/Ipa). Il nemico dell’Ariete? Abita dietro la facciata del furore e rivela un senso di stagnazione e di fatica che porta dritto alla rinuncia. Per il Toro il boicottatore si nasconde nelle sue certezze inscalfibili, posto di blocco che impedisce il cambiamento. L’anima sabotatrice dei Gemelli si muove agganciata a una vita virtuale, ebbra di social che depistano dall’autenticità. Il Cancro che si fa male da solo è quello che non recide il cordone con la madre. Il Leone kamikaze è quello che sacrifica se stesso, scaricando la sua batteria pur di essere amato. La ... Leggi su iodonna (Di domenica 6 febbraio 2022) “Cosmografia”, manoscritto inglese del XII secolo inglese The Walters Art Museum di Baltimore, Usa (foto Alamy/Ipa). Il nemico dell’Ariete? Abita dietro la facciata del furore e rivela un senso di stagnazione e di fatica che porta dritto alla rinuncia. Per ililsisue, posto di blocco che impedisce il cambiamento. L’anima sabotatrice dei Gemelli si muove agganciata a una vita virtuale, ebbra di social che depistano dall’autenticità. Il Cancro che si fa male da solo èche non recide il cordone con la madre. Ilchese, scaricando la sua batteria pur di essere amato. La ...

