"Pensa a lasciare Palazzo Chigi". Bisignani, scoop su Mario Draghi: puzza di dimissioni, terremoto politico (Di domenica 6 febbraio 2022) Luigi Bisignani, dalle colonne del Tempo, svela uno scoop: Mario Draghi sarebbe già stanco di stare a Palazzo Chigi e mediterebbe la via di uscita. "Draghi è molto irritato perché nelle ore più drammatiche delle votazioni per il Colle, gli sono state suggerite inutili telefonate ai leader dei partiti per autoproporsi. E poi il premier è pure risentito contro Sergio Mattarella. Ma ora Mattarella può riprendere addirittura il suo settennato, a partire dalla giustizia, come fosse la prima volta. SuperMario invece sa che deve trovare una via d'uscita, conscio che il suo governo dei migliori fa acqua da tutte le parti", scrive Bisignani. Preoccupano "i piani operativi del Recovery plan che sono ancora tutti in alto mare e che ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) Luigi, dalle colonne del Tempo, svela unosarebbe già stanco di stare ae mediterebbe la via di uscita. "è molto irritato perché nelle ore più drammatiche delle votazioni per il Colle, gli sono state suggerite inutili telefonate ai leader dei partiti per autoproporsi. E poi il premier è pure risentito contro Sergio Mattarella. Ma ora Mattarella può riprendere addirittura il suo settennato, a partire dalla giustizia, come fosse la prima volta. Superinvece sa che deve trovare una via d'uscita, conscio che il suo governo dei migliori fa acqua da tutte le parti", scrive. Preoccupano "i piani operativi del Recovery plan che sono ancora tutti in alto mare e che ...

