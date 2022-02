Pechino 2022 | pattinaggio velocità 5000 metri maschili oggi in tv | orario | canale e diretta streaming

(Di domenica 6 febbraio 2022) Il programma deldiin pista lunga prosegue alle Olimpiadi diè la volta dei, che assegnano subito le medaglie con una gara che si preannuncia davvero avvincente. Sono 20 gli atleti al via, divisi in 10 batterie: di questi tre sono italiani, con Andrea Giovannini, Michele Malfatti e Davide Ghiotto a caccia di un grande risultato anche se la concorrenza è davvero di altissimo livello. SEGUI IL LIVE ORARI, TV E– La gara prenderà il via alle ore 9:30 italiane, le 16:30 locali. Gli appassionati potranno seguirla inintegrale su Discovery + ed Eurosport Player, con possibili collegamenti su Eurosport e RaiSport. Sportface vi racconterà l’evento ...

PROGRAMMA OLIMPIADI INVERNALI 6 FEBBRAIO Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di. Giorno 2, ma in Cina si è già alla quinta giornata di gare ai Giochi: oggi si assegneranno altri sette titoli e ci sarà spazio, tra prove e gare ufficiali, per gli azzurri di curling, ...Il lotto dei favoriti è ormai noto: gli elvetici Beat Feuz e Marco Odermatt al pari degli austriac i Matthias Mayer e Vincent Kriechmayr sembrano avere una marcia in più, stesso discorso vale per il ...La diretta testuale di Italia-Cina, undicesima sessione del torneo del doppio misto di curling alle Olimpiadi Pechino 2022. La coppia azzurra è ancora imbattuta dopo sei partite, e con la vittoria ...La diretta testuale di Italia-Svezia, dodicesima sessione del torneo del doppio misto di curling alle Olimpiadi Pechino 2022. Ottavo imperdibile appuntamento di questa rassegna olimpica per la coppia ...