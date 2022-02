Pechino 2022 | pattinaggio artistico | Kagiyama domina nel programma libero del team event

(Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo la dolorosa eliminazione dell’Italia dalla seconda fase della competizione a squadre, il primi a scendere in pista sono stati gli atleti deluomini, nel quale il giapponese Yuma, chiamato a sostituire Shoma Uno che si era esibito nelcorto, ha disputato una prova maiuscola sbriciolando il proprio record personale e superando di addirittura 27 punti il secondo classificato, il russo Mark Kondratiuk. Il nipponico ha presentato unestremamente ambizioso con quattro salti quadrupli, di cui uno in combinazione nella seconda parte delche gli ha procurato quasi 19 punti, e ben due tripli axel oltre a due combinazioni di salti tripli. Kondratiuk ha fatto fruttare la specialità della casa, il quadruplo salchow eseguito due volte in ...

Passano infine anche il Canada, quarto con 24 anche per via del contributo di una super Madeline Schizas , e la Cina, quinta con 22.Nato a Harbin 24 anni fa, vive adove è allenato da Zhaoxiao Xu, Caishu Fu. E' stato due volte, nel 2016 e 2017 sul terzo gradino del podio mondiale. Nell'ultima edizione della rassegna ...PECHINO (CINA) - Thomas Bach, presidente del Cio, incontrerà a Pechino la tennista Peng Shuai, come annunciato qualche giorno fa. A ribadirlo, durante un briefing al Main Media Centre della ...Pechino, 6 feb. (Adnkronos) – La discesa libera maschile dei Giochi di Pechino 2022 è rinviata ad una prossima giornata. La gara non si disputa a causa del forte vento. Lo ha comunicato la Fis.