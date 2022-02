Pechino 2022 | la Cerimonia d’Apertura risente del boicottaggio | share ai minimi storici negli USA

(Di domenica 6 febbraio 2022) Sport e politica sembrano essere particolarmente uniti in questa edizione dei Giochi Olimpici Invernali di: com’è noto, infatti, gli Stati Uniti d’America hanno boicottato l’organizzazione dei Giochi da parte della Cina. Il clima tra le due potenze mondiali, su questo fronte (ma non solo), sembra piuttosto teso, e a risentirne sembra essere proprio lo spettacolo che offrono le Olimpiadi Invernali, soprattutto se ci si affida ai dati diUSA. Infatti, quelli forniti dalla NBC (nota azienda radiotelevisiva statunitense) testimoniano, se non altro, un calo di interesse da parte del pubblico americano per i Giochi Olimpici di. Short track, le avversarie di Arianna Fontana nei 500 metri. Boutin e Schulting favorite, l’azzurra punta sull’esperienza La ...

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

Al secondo posto si è piazzato il russo Mark Kondratiuk , abile a dimostrare una caratteristica latitante dalle sue parti in campo maschile, ovvero la continuità realizzativa , raccogliendo una ...La competizione era prevista per le ore 04.00 italiane (le 11.00 locali) , gli organizzatori hanno rinviato l'evento per tre volte (spingendosi fino a un possibile inzio alle ore 07.00 italiane), ma ...Non c’è solo il pattinaggio (velocità e short track) a far brillare l’azzurro a Pechino. Prendiamo lo slittino: Dominik Fischnaller, 29 anni, è al terzo posto provvisorio al termine delle prime due ...(La Gazzetta dello Sport) Sport Explainer: alla scoperta dello short track. Pechino 2022 "Argento? Il quartetto targato Martina Valcepina, Arianna Fontana, Pietro Sighel e Andrea Cassinelli è riuscito ...