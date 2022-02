Pechino 2022 | Italcurling da favola | gli azzurri volano in semifinale con il Canada

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 6 febbraio 2022)– Inizio difficile nel settimo match delle Olimpiadi per la coppia azzurra del curling. Stefania Constantini e Amos Mosaner sono riusciti a correggere gli errori e si sono presi l'ottava vittoria ai Giochi. E' la Svezia stavolta a capitolare sotto i lanci attenti, accorti e veloci del sasso in pista. Sale in cima al girone l'Italia e conquista la. Rimonta incredibile di 9 punti sugli avversari svedesi, firmati nel sesto e nell'ottavo end. Magico il momento della coppia mista che raggiungono la. Incontreranno illunedì notte alle 2,05, per l'ultima partita del round robin.