Pechino 2022 | il Ministro dello Sport coreano attacca la Cina per appropriazione culturale indebita durante la cerimonia d’apertura

(Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo il boicottaggio diplomatico operato da Stati Uniti, Canada, Australia e diversi paesi europei non si placano i malanimi verso la rassegna olimpica. Stavolta è stata la Corea del Sud, nazione ospitante della passata edizione a cinque cerchi, a schierarsi a muso duro contro lapercome riferisce l’agenzia di stampa Yonhap. I funzionari sudcoreani non hanno gradito cheladi apertura un volontario indossasse il tipico hanbok, ovvero un abito tradizionale della cultura coreana, per mettere in evidenza i diversi gruppi etnici presenti all’interno della nazione ospitante. IlHwang Hee si è espresso in modo ...

Advertising

Eurosport_IT : ARIANNA FONTANA E' LEGGENDA! ?????? Con 9 medaglie Olimpiche, è lei l'atleta più medagliata nella storia dello short… - beppe_grillo : Grazie ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino, che si terranno da oggi fino al 20 febbraio, possiamo rilanciare in… - Coninews : Una cerimonia semplice tra effetti speciali e tradizione. I Giochi di #Beijing2022 si aprono all’insegna della cult… - sportface2016 : #Nakab si aggiunge alla folta truppa azzurra presente a #Pechino2022 - #Olympics - sportface2016 : #Beijing2022 #AlpineSkiing Gigante femminile domani in tv: orario e diretta streaming -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

Probabile comunque una riprogrammazione in tempi stretti, visto che i velocisti hanno in programma il superG martedì e la combinata giovedì e poi dovranno lasciare. In questi giorni le gare ...Olimpiadi, discesa libera maschile. Nulla da fare: la discesa libera maschile, dove l'azzurro Dominik Paris è tra i favoriti, primo appuntamento dello sci alpino dei Giochi di, è stata posticipata 'ad altra data' a causa del forte vento. 'La giuria insieme agli organizzatori ha deciso nel migliore interesse della sicurezza e della correttezza per gli sciatori ...Dopo il boicottaggio diplomatico operato da Stati Uniti, Canada, Australia e diversi paesi europei non si placano i malanimi verso la rassegna olimpica Pechino 2022. Stavolta è stata la Corea del Sud, ...Si tratta di Elisa Maria Nakab, la quale in maniera inaspettata si appresta a vivere il sogno olimpico grazie a una rinuncia: l’azzurra del freestyle è stata convocata ai Giochi Olimpici di Pechino ...